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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Motosiklette, husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı

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Motosiklette, husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı
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ADANA'da, motosikletiyle işe giderken husumetli olduğu A.K. ve M.K.’nin silahlı saldırısına uğrayan İsa Ü. (41), bacağından yaralandı.

Motosiklette, husumetlilerinin silahlı saldırısında yaralandı
Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. 01 DSL 21 plakalı motosikletiyle işe gitmek için yola çıkan İsa Ü., yine motosikletli olan husumetlileri A.K. ve M.K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan 5 kurşundan 3’ü İsa Ü.’nün bacağına isabet etti. İsa Ü.’nün kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. İki saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgede devriye görevi yapan polis memurları durumu fark edip, sağlık görevlilerine haber verdi.

Gelen sağlık görevlilerince olay yerine ilk müdahalesi yapılan İsa Ü. ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İsa Ü.'nün, saldırganlarla davalık olduğu, şüphelilerin davaya karşılık para istediği, olumsuz yanıt alınca da saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

 

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