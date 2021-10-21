Motosikletli kuryenin acı sonu

Kaza, dün akşam saatlerinde Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmek isteyen D.B. (44) yönetimindeki 29 DA 090 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sipariş götüren kurye Emrah Meydan'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten savrulan Meydan, yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Meydan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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