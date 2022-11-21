Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Motosikletli dehşeti

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Motosiklet#Saldırı
Motosikletli dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Mersin’de yolda yürüyen 3 kadın, kendilerine yaklaşan motosikletli 2 kişinin saldırısına uğradı.

Haberin Devamı

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda 18 Kasım Cuma günü saat 20.00 sıralarında, iki arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen Mersin Üniversitesi Ebelik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Hatice Aslan’a (22) yaklaşan motosiklet üzerindeki saldırganlar, Aslan’ın yüzüne bir cisim atarak olay yerinden kaçtı. Sağ gözüne isabet eden cisim sonrası yere yığılan Hatice Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan ve taburcu edildikten sonra polise giderek şikâyette bulunan Hatice Aslan, “Darbeyle yere yığıldım, gözlerimi açamadım. Yüzümü hissetmedim uyuştu. Yüzümü ellediğimde bir şeyler akıyordu. Gözlerim yandı, atılan sıvı kötü kokuyordu. Çığlık çığlığa bağırdım, çevredekiler geldiler yüzümü yıkadılar ambulans ile hastaneye götürüldüm. Hastanede korneanın zarar gördüğünü söylediler. Olayın failleri kask takmamalarına rağmen hâlâ bulunamadılar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Motosiklet#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası