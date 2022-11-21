Motosikletli dehşeti

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Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda 18 Kasım Cuma günü saat 20.00 sıralarında, iki arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen Mersin Üniversitesi Ebelik Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Hatice Aslan’a (22) yaklaşan motosiklet üzerindeki saldırganlar, Aslan’ın yüzüne bir cisim atarak olay yerinden kaçtı. Sağ gözüne isabet eden cisim sonrası yere yığılan Hatice Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan ve taburcu edildikten sonra polise giderek şikâyette bulunan Hatice Aslan, “Darbeyle yere yığıldım, gözlerimi açamadım. Yüzümü hissetmedim uyuştu. Yüzümü ellediğimde bir şeyler akıyordu. Gözlerim yandı, atılan sıvı kötü kokuyordu. Çığlık çığlığa bağırdım, çevredekiler geldiler yüzümü yıkadılar ambulans ile hastaneye götürüldüm. Hastanede korneanın zarar gördüğünü söylediler. Olayın failleri kask takmamalarına rağmen hâlâ bulunamadılar” dedi.