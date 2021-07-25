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Ramazan SARIKAYALI/DHA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 02:00 | Son Güncelleme:

Motosikletiyle uçurumdan uçan sürücü hayatını kaybetti

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Motosikletiyle uçurumdan uçan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, motosikletiyle 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan Cengizhan Tutka (36) yaşamını yitirdi.

Cengizhan Tutka iddiaya göre, kullandığı 07 K 6242 plakalı motosikletle karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, kontrolünü yitirip, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan denize kadar yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekipler Cengizhan Tutka’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka’nın cenazesi tekne ve bot yardımı ile Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından da Kemer'e gönderildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Motosikletiyle uçurumdan uçan sürücü hayatını kaybetti


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