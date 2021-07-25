Motosikletiyle uçurumdan uçan sürücü hayatını kaybetti

Cengizhan Tutka iddiaya göre, kullandığı 07 K 6242 plakalı motosikletle karşı yönden gelen araca yol vermek isterken, kontrolünü yitirip, yaklaşık 180 metrelik uçurumdan denize kadar yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekipler Cengizhan Tutka’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tutka’nın cenazesi tekne ve bot yardımı ile Adrasan sahiline çıkarıldı, ardından da Kemer'e gönderildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.







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