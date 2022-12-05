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Motosiklet yarışçısı Bayram Diril silahlı saldırıda öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı... 8 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kağıthane#Bayram Diril#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 09:43

Kağıthane'de otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen motosiklet yarışçısı Bayram Diril'e düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyla ilgili 4 ilde operasyon düzenleyen polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, 12 Kasım'da Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Diril (28), otomobiliyle trafik ışıklarında beklerken motosikletli 2 kişi yanına yaklaştı. Şüphelileri fark eden Diril, aracıyla geri geri giderek kaçmaya çalıştı ancak hem trafik akışının devam etmesi hem de şüphelilerin motordan inerek silahla ateş açması sebebiyle kaçamadı. 2 şüpheli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra motosikletle olay yerinden kaçarken Bayram Diril ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Diril ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet yarışçısı Bayram Diril silahlı saldırıda öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı... 8 gözaltı

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4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinde yola çıkarak yaklaşık 18 gün boyunca saldırganların izini sürdü. Çalışmalarını tamamlayan polis, 30 Kasım'da İstanbul, Bursa, Amasya ve Kırklareli'de şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda saldırıyı gerçekleştiren S.Ç. ve M.K.'nin de aralarından bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Motosiklet yarışçısı Bayram Diril silahlı saldırıda öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı... 8 gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında beklerken yanına yaklaşan motosikleti gören Bayram Diril'in geri geri kaçmaya çalıştığı, şüphelilerin motosikletten inerek akan trafiğe rağmen saldırıyı gerçekleştirdikleri ve Diril'in idaresindeki otomobilin saldırıdan sonra kaldırıma çıktığı anlar yer alıyor.

Motosiklet yarışçısı Bayram Diril silahlı saldırıda öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı... 8 gözaltı

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İstanbul Kağıthane'de trafik ışıklarında duran lüks otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Diril'in (28) Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Pist Şampiyonası' yarışmalarında çok kez ödül alan ve birinci olan motosiklet yarışçısı olduğu ortaya çıktı.

Motosiklet yarışçısı Bayram Diril silahlı saldırıda öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı... 8 gözaltı

Motosiklet yarışçısı Bayram Diril silahlı saldırıda öldürülmüştü Görüntüler ortaya çıktı... 8 gözaltı

 

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#Kağıthane#Bayram Diril#Cinayet

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