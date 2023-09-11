Antalya'da feci olay: Motosiklet kazasında 3 genç hayatını kaybetti

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Kaza, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım’ın (14) bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç'un (20) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralılar etrafa savruldu.

2 GENÇ KIZ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Yusuf Koç kurtarılamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Olayın ardından kaza yerinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Kazayı haber alarak gelen yakınların feryatları yürekleri dağladı. Helin Çınar’ın bir yakını ise cesedin üzerine kapanarak uzun sure gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.