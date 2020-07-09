MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotorlu testerenin üzerine düşen çiftçi yaşamını yitirdi
GeriGündem Motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

MANİSA'nın Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi Mustafa Barış (48), yaşamını yitirdi.

Yılmaz Mahallesi, Pınar Sokak'taki evinin bahçesinde dün öğleden sonra motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış, bir ara ayağının kayması sonucu dengesini kaybetti. Çalışır vaziyetteki motorlu testerenin üzerine düşen Barış'ın göğsünde kesik meydana geldi. Acı içinde kalan Barış'ın feryadına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Barış, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Barış'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle