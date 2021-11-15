Motorlu gasp dehşeti

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İstanbul’da H.C, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki ayakkabı firmasını kardeşi ile birlikte ortak işletiyordu. 15 Ekim 2021 günü saat 20.00 sıralarında işyerinden çıkarak aracına bindi. İşyerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşmıştı ki yanında motosikletli iki kişi belirdi. Motosikletteki kişilerden biri, “Ayağıma vurdun, sağa çek, hastaneye, polise gideceğiz” diyordu. H.C., kendisine seslenen motosiklet üzerindeki kişiye bakınca iyi olduğunu gördü ama yine de “Tamam beni takip edin hastaneye gidiyoruz” dedi. H.C., birine çarpmadığına emindi ve bir terslik olduğunu anlaması uzun sürmedi. Solunda gördüğü motosikletten peş peşe ateş açılmaya başladı.

Bu sırada açılan ateşte sol cam kırıldı. Gaspçılar, H.C.’nin önüne geçince, geriye doğru kaçmak istedi. Bu sırada arkasındaki bir minibüse çarptı ve hareket kabiliyetini tamamen yitirdi.

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SİLAH DAYADILAR

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Bu sırada gaspçılardan biri aracın kapısını açtı ve içeri girdi. Başına silahı dayayarak içerisinde 45 bin dolar, 23 bin Euro, 35 bin lira ve 1.5 milyon liralık çek bulunan çantayı alarak kaçtı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan H.C., hemen polisi arayarak yardım istedi.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıları yakalamak için hummalı bir çalışma başlattı. Gaspçıların gün boyu H.C.’yi işyerinden dışarı çıktığı zamanlarda sıkı bir şekilde takip ettikleri ve keşif yaptıkları anlaşıldı. Gaspçıların kaçtığı 20 kilometrelik güzergâh boyunca kamera görüntüleri toplandı. Yaklaşık 160 saatlik kamera görüntüleri incelendi ve gaspçıların kimlikleri deşifre edilerek izleri bulundu.

ŞÜPHELİLER YAKAYI ELE VERDİ

Gasp olayını gerçekleştiren 8 suç kayıtlı Ali Altan (23) ve 6 suç kaydı olan Suriyeli Mahmoud Alkadour (19), Başakşehir’de sokak üzerinde yaka paça gözaltına alındı. Motosikletin sahibi A.Ü. de Esenyurt’ta yakalandı. Motosiklete el konulurken, evlerinde yapılan aramalarda olay sırasında taktıkları kasklar ve giydikleri ayakkabılar bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Altan ve Alkadour tutuklanırken, A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.