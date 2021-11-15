Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak

‘Efsane Cuma’, ‘Bekârlar günü’, ’11-11 günleri’ derken indirimlerle dolu bir kasım ayına daha girdik! Ben dahil çoğumuz, ihtiyacımız olmasa bile ‘Ama indirimde!’ deyip alıyoruz. Peki, gerçekten indirimde mi? Ticaret Bakanlığı, “Fiyatı önce arttırılan sonra indirilen ‘sözde’ indirim kampanyalarına karşı dikkatli olun” uyarısı yaptı. İyi de nasıl? Fiyatların gerçekten indirilip indirilmediğini anlamak mümkün mü? Kime, kimi nasıl şikâyet edeceğiz? Uyanık tüketicinin ‘indirim alışverişi’ rehberini hazırladım.

BENİM BİLE BAŞIMA GELDİ

TÜKETİCİ Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yıllarını tüketici haklarını korumaya adamış bir isim. Konu özelinde okumadığı yönetmelik yok. Kimseyi de dava etmekten çekinmiyor. Bundan

3 yıl önce ise, o da ‘sahte’ indirim kurbanıydı. Sonrasını kendisi anlatsın: “Hayli popüler, zincir bir tekstil devinin Etiler’de bir AVM’de bulunan mağazasına girdim. Güzel bir ceket beğendim. Etikette 4.045 TL yazıyor. Üzeri çizilmiş yüzde 65 indirim yazılmış, ceket olmuş 1.400 TL. Ben uyandım tabii olaya. Bozacının şahidi şıracı misali... Kalem oyunu ile etikete önce fiyat bindirmişler sonra da ‘indirim’ yapmışlar. Mağaza yöneticisini çağırdım, ‘Bu ceketi daha önce 4.045 TL’den satışa sunduğunuzu bana ispatlayın’ dedim. Şahsın, ‘Sattık tabii’ demesi ‘Ne münasebet’ demesi yetmez. 6502 sayılı kanunun fiyat etiketi yönetmeliğinin 11. madde 1. fıkrası gereğince ceketin indirimli fiyattan daha yüksek bir fiyata satıldığını ispatlama yükümlülüğü satıcınındır ki ispatlayamadılar.”

KEYFİ DEĞİL, KANUNİ

“BEN, ceketi indirimli dedikleri fiyattan-1.400 liradan aldım ve hemen Tüketici Hakem Heyeti’ne dilekçe ve faturam ile şikâyet ettim. Karşı tarafın beyanı alındı ama ceketin daha önce iddia ettikleri gibi 4.045 liraya satıldığını belgeleyemediler. Bak burası önemli: Tüketici Hakem Heyeti böyle bir ispat sunamadığı için mağazayı suçlu buldu ve söz verdikleri yüzde 65 indirimi 1.400 lira üzerinden uygulamak zorunda bıraktı. Bu bana özel bir durum değil. Kanun böyle. Eğer satıcı malı, daha önce sattığını söylediği fiyata sattığını ispat edemezse tüketiciye indirimli dediği fiyattan gerçek indirimi yapmak zorunda. Ezcümle, ceket için ödediğim 1.400 liranın 914 lira 95 kuruşunu geri aldım. Ceket yüzde 65 indirimle 485 liraya mal oldu, ‘gerçek’ fiyatına geldi. Genellikle böyle indirim dönemlerinde indirim değil bindirim uyguluyorlar.”

İNDİRİM SEVİYORUZ

“ZOR kazanıyoruz, haliyle indirim seviyoruz. Bir malın fiyatına 100 lira dense kimse bakmaz ama 200 yazıp 125’e indir, herkes almak ister. Oysa tüketici kanununda yalan indirimler yasak olduğu gibi ‘kapatıyoruz’, ‘tasfiye ediyoruz’ gibi gerçek olmayan zararına satışlar da yasaktır. Tüketici uyanık olmalı.”