Motokurye Ata Emre Akman vahşice öldürülmüştü! Kan donduran cinayette katilin ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı 25 yerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

6 AYRI SUÇTAN SABIKALI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Ayrıca olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

İlgili Haber Ata hepimizin yüreğini dağladı... Katil tutuklandı baba serbest kaldı Haberi görüntüle

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'BENİ TERSLEDİ, BIÇAKLADIM'

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi.

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

ATA EMRE'NİN AİLESİ CNN TÜRK'E KONUŞTU

Ata Emre Akman'ın acılı ailesi CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Anne Zuhal Akman, "Öncelikle biz sadece Ata’yı kaybetmedik bütün Türkiye bir gencini kaybetti. Gece 2 otobüsüne yetişmek istiyordu. Anneler Günü için sürprizleri olurdu, saçını kestirmek gibi. Anneler Günü'nde bana sürpriz yapmayı bekliyormuş. Son görüşüm son sarılışım oldu. Genelde dudakları sıcak olurdu bu sefer soğuktu. Biz Ata’yı insan seven bir birey olarak yetiştirdik. O karanlık varlığın babası da oğlunu böyle yetiştirmiş olacak ki 6 sabıkası var. 17 yaşında olduğu tespit edildi ilk suçunu 14 yaşında işlemiş. Katilliğe giden bir süreç nasıl bir sistemin içindeyiz bilmiyorum. Saldırganın 6 ayda bir suç işlediği anlaşılıyor. Daha öncesinde tehditleri olmuş babasının" dedi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

"BABANIN AZMETTİRİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Anne Akman, "Ata siparişe gitmiş, son siparişini vermiş. Son konuşması Atahan’la olmuş. Sadece Ata değil hukuk acılarımızın üstünde olmalı. Ata yıldız gibiydi. Kuzeni 'ben sevmeyi Ata’dan öğrendim' derdi. Tek yönlü bir çocuk değildi. Geçen yıl Avrupa’yı dolaştı. Döndüğü nokta İstanbul. 'Bu ülke bizim' dedi. Bu çocuğun adı Ata. Babanın azmettirici olduğunu düşünüyorum. Hukuk bizim acılarımızın üstünde olmalı. Emsal dava teşkil etsin. Türkiye’yi karanlığa boğuyor bunlar" ifadelerini kullandı.

Baba Erol Akman ise, "Oğlumun tek suçu gece orda olması. Babanın adam öldürmekten o gün dışarı çıkacağından haberi yok. İddialar o ki alkol masasında oturuyor. Aradan bir saat sonra elinde bıçak olan cani oğlumun yanına yaklaşıyor" diye konuştu.