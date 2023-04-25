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Son dakika: Moskova'daki dörtlü Suriye zirvesi... MSB'den ilk açıklama geldi

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#MSB#Suriye#Moskova
Son dakika: Moskovadaki dörtlü Suriye zirvesi... MSBden ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 15:06

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantının detaylarını paylaştı. Görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ve Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.

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MSB'nin dörtlü zirveye ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla 25 Nisan 2023’te Moskova’da bir araya gelmiştir.

Görüşmede;

Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi,

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar,

Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele,

Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir.

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Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır.

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#MSB#Suriye#Moskova

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