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Haber Giriş: 04.02.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Moskova ikiyüzlü ve güvenilmez

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Moskova ikiyüzlü ve güvenilmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib saldırısının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti öncesinde vuku bulmasının şaibeli olduğunu belirterek, “Ukrayna ziyaretine İdlib’den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar soğumaya terk edilecektir. Suriye’de istikrarın temin edilmesinden ziyade bölgesel ve tarihsel emellerine odaklanan Moskova yönetimi güvensiz ve ikiyüzlüdür” dedi.

Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Rusya ve İran destekli Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıkmış, resmen şiddet ve cinayet makinesi haline dönüşmüştür. Türkiye bölgesel huzur ve güvenliğin inşasına hizmet amacıyla 12 adet ateşkes gözlem noktası oluşturmuştur. Ancak ne Rusya ne de Suriye/İran; Astana zirve kararlarına, Soçi mutabakat süreçlerine riayet etmemiş, saygı duymamış, gerekli olan sağduyu ve samimiyeti göstermemiştir. Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye’ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir. Bunun yanında sınırlarımıza dayanan onbinlerce sığınmacının müsebbibi Suriye ve destekçisi Rusya’dır.”

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