‘Montaj’ tartışması: O videoya mahkemeden erişim engeli

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Bir Twitter kullanıcısı tarafından yayınlandıktan sonra ‘montaj’ tartışmalarına neden olan ve seçim mitinglerinde de izletilen görüntülerle ilgili Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “tümüyle montajlanmış ve sahte içeriklerle olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı ve müvekkilinin kişilik değerinin zedelendiği” gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, 23 Mayıs’ta görüntüler için erişim engeli kararı verdi. Karar özetle şöyle:



KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI



“Kişinin yaşadığı toplumda, çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır. Ekran görüntüleri üzerinde yapılan incelemede erişim engeli istenilen URL adresindeki söz konusu paylaşımın talep edenin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu değerlendirmekle, 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesindeki şartların oluştuğu kanaatiyle, talebin kabulüne karar verilmiştir.”