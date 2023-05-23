Moda’daki olayda 5 kişi serbest

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Yürüyüş yolunu da kapatan gruptakiler sahildekileri rahatsız etti. İlçe polis ekipleri gruptakilerden müziği kapatmalarını istedi. Gruptakiler oralı olmadı. Polis ekipleri çevredekilere rahatsızlık vermemelerini söylemelerine rağmen gruptakiler müziği kapatmadı ve tartışma çıktı. Ekipteki polisler grubu dağıtmak istediğinde gruptakiler polise saldırdı. İçlerinden biri kendilerine biber gazıyla müdahale eden polise doğru hamle yaparak yumruk salladı. Polis son anda geri çekilerek yumruktan kurtulurken, yumruk atılan polis silahını çekerek havaya ateş etti.

3 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polisin havaya ateş açması üzerine gruptakiler sağa sola kaçmaya başladı. Polisler de peşlerinden giderek kaçan 5 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında bir polis elinden yaralandı. Yakalanan S.G., B.G., C.K., İ.A. ve K.G. polis merkezine götürüldü. 5 kişiye ‘çevreye rahatsızlık vermek’ten toplamda 3 bin 85 TL ceza kesildi. Sorguları tamamlanan 5 kişi haklarında ‘görevli memura mukavemet’ suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

MODA Sahili’ndeki olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlanmasının ardından tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı polise yönelik saldırı olduğunu belirterek polisi müdahalede haklı bulurken, bir kısmı ise polisin müdahale şekli ve havaya ateş açılmasını eleştirdi. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde de gözaltına alınan kişilerin yere yatırılarak mehter marşı dinletilmesine bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Polisin müdahale şekli ise farklı ülkelerle kıyaslandı.