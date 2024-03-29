‘Mobbing yaptı öldürdüm’ itirafı

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Saldırgan birkaç el ateş ettikten sonra koşarak kaçarken, ağır yaralanan Salih Aka yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih Aka’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde, saldırganın tanınmamak ve izini kaybettirmek için kapüşonlu sweatshirt’ünü çöp konteynerine attığı belirlendi. Kimliği tespit edilen Mustafa S. (28) saldırıdan bir gün sonra, çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısının evinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 100 fişek ele geçirildi. Mustafa S., polise verdiği ifadede, cinayeti, yıllar önce marketinde çalıştığı Salih Aka’nın kendisine sürekli mobbing uyguladığı ve aşağıladığı için işlediğini söylediği öğrenildi. Mustafa S., salı günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.