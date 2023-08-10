MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon! 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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DEAŞ'lı teröristler MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO)’nun çalışmaları neticesinde Suriye’de tespit edildi.

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri Barış Pınarı Harekatı alanında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen mühimatlar şöyle:

1 adet LAV silahı, 1 adet RPG roketatar, 2 adet motosiklet, 5 adet el bombası, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Makarov tabanca, 1 adet telsiz, 4 adet anti tank RPG mühimmatı, 2 adet anti personel RPG mühimmatı, 5 adet RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.