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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'lı terörist Murat Ateş etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#Murat Ateş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 09:57

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat ATEŞ’i Suriye/Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Terörist Ateş, uzun süredir MİT’in görevlendirdiği özel ekip vasıtası ile yakın takip altında idi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde PKK/YPG’li Murat Ateş, nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

MİTten Suriyede operasyon: PKKlı terörist Murat Ateş etkisiz hale getirildi

TERÖRİST MURAT ATEŞ KİMDİR?

Murat Ateş, PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa’dan katılım sağladı. 2014-2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer aldı.

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2016 yılında Suriye’ye geçti. Örgüt üst yönetimi tarafından 2017’de Suriye Kamışlı’da PKK/YPG Lojistik ve Maliye sözde Sorumluluğu görevine getirildi. 2020-2023 arasında Suriye/Kesra alanı Lojistik sözde Sorumlusu oldu. 2024 itibarıyla PKK/YPG sözde Cezire bölgesi Askeri Hastaneler Maliye sözde Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı. Murat ATEŞ, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten şahıslar arasında da yer alıyordu.

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#MİT#PKK#Murat Ateş

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