MİT’ten Suriye’de nokta vuruşu

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MİT, 2013 yılında PKK’ya katılan ve örgüt adına Türkiye, Irak ve Suriye’de birçok alanda faaliyet gösteren Tuba Karakoç’u hedef listesine aldı. Karakoç, saha ajanlarına verilen talimat doğrultusunda takibe alındı. Dağ kadrolarına finansal destek sağlamak üzere sık sık Irak’a gidip geldiği belirlenen terörist, Suriye’de Sırrin ile Ayn İsa arasında bir bölgede nokta operasyonu ile öldürüldü. Karakoç’un öldürülmesiyle terör örgütü PKK’nın bu alandaki faaliyetlerinin sekteye uğradığı, örgüt içerisinde panik yaşandığı belirtildi.