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MİT'ten PKK'ya kritik operasyon: PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı

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#MİT#PKK#Operasyon
MİTten PKKya kritik operasyon: PKK/YPGli terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 08:51

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı.

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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG İstihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer’in, Suriye’deki Kurtarılmış Bölgelerde TSK ve SMO’na yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı SMO/Askeri Polisi, Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı.
Teröristin ikametgahında yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde 1 adet uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.
Suikast ve bomba düzeneği eğitimi aldı.

MİTten PKKya kritik operasyon: PKK/YPGli terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı

MİT’in titiz çalışmaları sonucunda Ahmet Al Hac Ömer’in, örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitim aldığı tespit edildi.
2022-2023 arasında Münbiç alanında Kurtarılmış bölgelere birçok defa El Yapımı Patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptı.

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Terörist Ahmet Al Hac Ömer son dönemlerde özellikle Kurtarılmış Bölgelerdeki TSK ve SMO birliklerine yönelik eylem hazırlığı içerisindeydi.

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#MİT#PKK#Operasyon

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