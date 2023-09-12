MİT’ten PKK’nın silahlı eğitim sorumlusuna nokta atışı

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MİT, sahadaki istihbarat ve kaynak ağı sayesinde son dönemde Suriye’de çok sayıda başarılı operasyonlar yaparak, terör örgütünün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi. MİT, son olarak güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüten “Serhat Serhildan” kod adlı terörist Muhtesim Akyürek’i “hedef listesine” alarak, takibe başladı. MİT saha ajanlarının Amude’de yaptığı başarılı operasyonla Akyürek etkisiz hale getirildi.

PKK’NIN KRİTİK İSMİ

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Daha sonra Suriye’ye geçti. Terör örgütünün eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.