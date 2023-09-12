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MİT’ten PKK’nın silahlı eğitim sorumlusuna nokta atışı

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#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#PKK#Operasyon
MİT’ten PKK’nın silahlı eğitim sorumlusuna nokta atışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), hedef listesinde yer alan terör örgütü PKK-YPG’nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek’i Suriye’de etkisiz hale getirdi.

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MİT, sahadaki istihbarat ve kaynak ağı sayesinde son dönemde Suriye’de çok sayıda başarılı operasyonlar yaparak, terör örgütünün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi. MİT, son olarak güvenlik güçlerine yönelik eylem ve saldırı yapmak üzere eğitim faaliyetleri yürüten “Serhat Serhildan” kod adlı terörist Muhtesim Akyürek’i “hedef listesine” alarak, takibe başladı. MİT saha ajanlarının Amude’de yaptığı başarılı operasyonla Akyürek etkisiz hale getirildi.

PKK’NIN KRİTİK İSMİ

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Daha sonra Suriye’ye geçti. Terör örgütünün eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı. 

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#MİLLİ İstihbarat Teşkilatı#PKK#Operasyon

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