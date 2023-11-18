MİT’ten PKK/YPG’ye ‘ideolojik’ darbe

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Örgüte yeni eleman kazandırma, örgüte kopuşları önleme noktasında önemli bir role sahip olan Subaşı’yı yakın takibe alan MİT, operasyon için uygun yer ve zaman için beklemeye geçti. Saha ajanlarından gelen anlık bilgilerle Subaşı’nın faaliyetlerini adım adım takip eden MİT, koşulların oluşmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Nokta operasyon ile Subaşı’yı etkisiz hale getirdi.

PKK GİZLEDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Subaşı, Türkiye, İran ve Irak’ta örgüt adına sorumlu düzeyde silahlı faaliyet yürüttü. Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin’de örgüt adına faaliyetteydi. Çatışmalarda ayağından yaralanan Subaşı, örgütün ideolojik alan sorumlusu olarak görev aldı. Terör örgütünün Subaşı’nın ölümünü, Suriye’deki tabanda kırılmaya neden olmaması için“Kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede öldü” şeklinde duyurduğu öğrenildi.