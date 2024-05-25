×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MİT'ten operasyon: Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#MİT#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 16:12

İzmir'in Urla ilçesinde, MİT ve Ege Deniz Bölge Komutanlığı, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmayla yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeliyle çalışma yaptı. Çalışma kapsamında dün saat 12.00 sıralarında Urla ilçesi Tektaş Burnu'nun 6,5 mil güneyindeki uluslararası sularda 16,3 metre boyundaki Türk bayraklı 'Evenstar' isimli yelkenli tekne ile kaçmaya çalışan 10 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 şüpheli daha yakalandı.

MİTten operasyon: Yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Karaya çıkarılan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#MİT#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!