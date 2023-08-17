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MİT’ten nokta vuruşu: PKK’nın arşivcisi öldürüldü

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#PKK#Celal Birdal
MİT’ten nokta vuruşu: PKK’nın arşivcisi öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın basın ve arşiv sorumlularından Celal Birdal’ı Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan terörist ‘Sidar Serhat’ kod adlı Celal Birdal’ı hassas bir şekilde takip eden MİT, kurduğu ajan ağıyla Birdal’ın PKK/KCK’nın HPG basın ve arşiv sorumlularından olduğunu ve Irak’ın kuzeyinde Gara alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi. Saha ajanlarını görevlendiren MİT, Celal Birdal’ı adım adım izledi. MİT’in sahadaki ajanları, Birdal’ın bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye’ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı ve nefes kesen takip sonrası terörist Birdal, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

KANLI EYLEMLERİN FAİLİ

Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğu belirlenen Birdal’ın, bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiği, bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiği de tespit edildi.  

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#PKK#Celal Birdal

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