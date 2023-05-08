MİT’ten nokta vuruşu

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Örgütün kırsal kadrolarına 1994'te katılıp, 2006'da Türkiye geçen terörist Eyvaz Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma aracına ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet aracına silahlı saldırı, 26 Haziran 2012'de ise Trabzon Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Türkiye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemi yöneten Beyaz, 2015'te yeniden Irak'a geçti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan Beyaz, gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçip metropollerde eylem yapmayı planladığı belirlenen teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da olduğu tespit edildi. Beyaz, saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle MİT'in düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.