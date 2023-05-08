Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten nokta vuruşu

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK/KCK#Terörist
MİT’ten nokta vuruşu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu 'Zerdeşt Karadeniz' kod adlı Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

Örgütün kırsal kadrolarına 1994'te katılıp, 2006'da Türkiye geçen terörist Eyvaz Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma aracına ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet aracına silahlı saldırı, 26 Haziran 2012'de ise Trabzon Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Türkiye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemi yöneten Beyaz, 2015'te yeniden Irak'a geçti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan Beyaz, gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçip metropollerde eylem yapmayı planladığı belirlenen teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da olduğu tespit edildi. Beyaz, saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle MİT'in düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#PKK/KCK#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF