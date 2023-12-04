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MİT'ten nokta operasyon... Terörist Bager Öndeş Suriye'de etkisiz hale getirildi

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#MİT#TERÖR#SURİYE
MİTten nokta operasyon... Terörist Bager Öndeş Suriyede etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 10:50

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde teknik cihaz ve dron sorumlusu olan Akif Amed kod adlı Bager Öndeş, MİT tarafından Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmanlaşan terörist Öndeş, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’nin teknik cihaz ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Terör örgütünün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği dronları geliştirmekle görevli terörist Öndeş, geliştirdiği bu araçlarla Türk güvenlik güçlerine ve ÖSO/SMO’ya karşı eylemler düzenlediği için MİT’in hedef listesindeydi.

 

MİT’TEN KRİTİK OPERASYON

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan terörist Bager Öndeş, MİT’in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş’i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Akif Amed Kod Bager Öndeş kimdir?

Terörist Bager Öndeş, 2013 yılında terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ın Kandil bölgesinde silahlı eğitim alan terörist Öndeş, Kandil’de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye’ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde Türk Güvenlik Güçleri’ne karşı çatışmalara katıldı. Afrin’in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat’a kaçtı. Öndeş burada da Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti.

Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma’ suçundan aranırlık kayıtları bulunuyordu.

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#MİT#TERÖR#SURİYE

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