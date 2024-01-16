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MİT'ten nokta operasyon: PKK/YPG'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#Mit#Suriye#Operasyon
MİTten nokta operasyon: PKK/YPGnin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 09:55

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, aslen Suriye/Amudeli olan ve 'Rihan Amude' ile 'Reyhan' kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010'da örgütün kırsal kadrolarına katılıp, üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılı itibarıyla PKK/YPG'nin Irak/Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüten Suweyş, ardından Suriye'ye geçerek, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022'de ise yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması Kongra-Star'ın Irak/Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. Son olarak PAJK Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suweyş, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu. 

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MİTten nokta operasyon: PKK/YPGnin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve bu çerçevede örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden terörist, MİT'in hedef listesine alındı.

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Suweyş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı'da bulunduğu belirlenen terörist Suweyş, anlık takibe alındı ve uygun zamanda gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİTten nokta operasyon: PKK/YPGnin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

 

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#Mit#Suriye#Operasyon

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