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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Muhammed Azo etkisiz hale getirildi

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#MİT#Operasyon#PKK/YPG
MİTten nokta operasyon: PKKnın sözde sorumlusu Muhammed Azo etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 09:53

MİT, PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu 'Şibli Derik' kod adlı Muhammed Azo'yu düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şibli Derik kod Muhammed Azo’yu geçtiğimiz yıl hedef almış ancak operasyondan yaralı kurtulan "Şibli", tedavi edilmek üzere PKK/YPG tarafından yurtdışına gönderilmişti. Güvenlik ekiplerinin takibinde olan Şibli'nin döndüğünün öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. Uygun zaman belirlenerek, düğmeye basıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Şibli" Türkiye’ye karşı işlediği terör suçlarından dolayı çok fazla tedbir alarak hareket ediyordu.

Güvenlik güçlerimize karşı eylemleri bulunan "Şibli", örgüt bünyesinde tugay sorumlusu olarak görev yaparken, 7 Eylül 2022 tarihinde Suriye/Derik’te ABD güçleri ile yaklaşık 250 PYD/YPG mensubunun katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti. MİT ise Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Şibli'yi etkisiz hale getirdi.

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#MİT#Operasyon#PKK/YPG

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