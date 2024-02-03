MİT’ten Mossad’a yeni darbe

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüten bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. Alınan bilginin ardından MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaki araştırmada, MOSSAD’ın özel dedektifler aracılığı ile hedef kişilere yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf ve video kaydı, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi.

İSTİHBARAT EĞİTİMİ VERMİŞ

MOSSAD’ın bu kişilere yurtdışında istihbarat toplama ve aktarma konusunda eğitim verdiği saptandı. Takip altına alınan kişilerin Türkiye’nin stratejik yerleri ile ilgili de de takip yaptıkları anlaşıldı. Yapılan takipte, para karşılığı MOSSAD adına çalışan 9 kişinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

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İSTANBUL VE İZMİR’DE BASKIN

İstanbul ve İzmir’deki adresler dün eşzamanlı olarak basılırken MOSSAD adına çalışmakla suçlanan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üst ve adreslerinde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen ara operasyonda M.K. ve S.A.Y.’nin yakalanarak tutuklandıkları belirtildi.

SİLAHLAR DA BULUNDU

Aramalarda 3 adet ruhsatlı tabanca, 50 mermi de ele geçti. Gözaltına alınan kişilerin HTS ve MASAK verilerinin incelenmesiyle, hedef kişilere yönelik bilgi toplama, adres tespiti ve uçuş bilgileri gibi hassas verileri toplayarak MOSSAD’a aktardıkları saptandı. Baskınların da daha önce MOSSAD’a çalışan 130 kişiye yönelik düzenlenen operasyonların devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Buna göre de MOSSAD araştırma şirketi maskesiyle özel dedektiflerle temas kurmuştu. Bu kişilerin işbirliğine yatkınlığını ölçen MOSSAD, güven sağladıktan sonra hedeflere yönelik gasp, tehdit veya suikast gibi eylemler için keşif yaptırıyordu. Bu kişiler de elde ettikleri bilgileri para karşılığı MOSSAD’a raporluyordu.