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MİT’ten Irak’ta nokta vuruşu

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#MİT#Irak#Nokta Vuruşu
MİT’ten Irak’ta nokta vuruşu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın Süleymaniye kenti kırsalında yaptığı nokta operasyonla gri listede aranan terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi “Sinan Dijvar” kod adlı Fehmi Öğmen ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

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MİT saha ajanlarının yaptığı istihbari çalışmada PKK Irak’ın kuzeyindeki üst düzey yöneticisi “Sinan Dijvar” kod adlı Fehmi Öğmen ve ekibinin bulunduğu alanı belirledi. Saha ajanlarından gelen istihbaratlarla yeri tespit edilen Öğmen’in etkisiz hale getirilmesi için Süleymaniye kentinin Çemçemal kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Öğmen ile beraberinde bulunan tabur sorumlusu “Mazlum Koçer” kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri “Ararat Tolhildan” kod adlı Ahmed Muhammed Ali öldürüldü. Fehmi Öğmen ‘Terörden Arananlar Listesi”nin gri kategorisinde bulunuyordu.

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#MİT#Irak#Nokta Vuruşu

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