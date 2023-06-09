MİT’ten Irak’ta nokta vuruşu

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MİT saha ajanlarının yaptığı istihbari çalışmada PKK Irak’ın kuzeyindeki üst düzey yöneticisi “Sinan Dijvar” kod adlı Fehmi Öğmen ve ekibinin bulunduğu alanı belirledi. Saha ajanlarından gelen istihbaratlarla yeri tespit edilen Öğmen’in etkisiz hale getirilmesi için Süleymaniye kentinin Çemçemal kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Öğmen ile beraberinde bulunan tabur sorumlusu “Mazlum Koçer” kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri “Ararat Tolhildan” kod adlı Ahmed Muhammed Ali öldürüldü. Fehmi Öğmen ‘Terörden Arananlar Listesi”nin gri kategorisinde bulunuyordu.