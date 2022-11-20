Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MİT’ten DEAŞ’a operasyon

Güncelleme Tarihi:

#MİT#DEAŞ#Fırat Kalkanı Harekatı
MİT’ten DEAŞ’a operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 07:00

MİT’in, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde düzenlediği operasyonla aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 11 DEAŞ’lı yakalandı.

Haberin Devamı

DEAŞ’lı teröristler tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde örgüt mensuplarının yer aldığı 3 örgüt evi, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları sonucunda tespit edildi. MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı alanında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi yakalandı.

PATLAMA ETKİSİ YÜKSEK MALZEMELER

Aramalarda, teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin dolar değerinde olduğu anlaşılan 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED’ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. DEAŞ’lıların, PKK-YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke-Guveyran Cezaevi’ne yönelik DEAŞ saldırılarına lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.         

Haberin Devamı

MSB: 5 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#DEAŞ#Fırat Kalkanı Harekatı

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe