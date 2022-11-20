MİT’ten DEAŞ’a operasyon

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DEAŞ’lı teröristler tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde örgüt mensuplarının yer aldığı 3 örgüt evi, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları sonucunda tespit edildi. MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı alanında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi yakalandı.

PATLAMA ETKİSİ YÜKSEK MALZEMELER

Aramalarda, teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin dolar değerinde olduğu anlaşılan 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED’ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. DEAŞ’lıların, PKK-YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke-Guveyran Cezaevi’ne yönelik DEAŞ saldırılarına lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

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MSB: 5 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. (DHA)