×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mitokondri umudu

Güncelleme Tarihi:

#Tüp Bebek Ve İnfertilite Derneği#Bülent Traş#Hulusi Bülent Zeyneloğlu
Mitokondri umudu
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

BİLİM dünyası, kadınlarda yumurtalık gençleştirme ve erkeklerde ise sperm sayısını ve kalitesini arttırma üzerinde çalışıyor.

Haberin Devamı

Bu yıl ikincisi düzenlenen TUBİD (Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği) Kongresi’nde konuşan dernek başkanı Prof. Dr. Bülent Traş, “Mitokondri nakli üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Kısırlık tedavisi sırasında şu anda tüm dünyada kullanılan yöntemlerden biri olan mitokondri nakli, hücrede enerjiyi sağlıyor.

Mitokondri umudu
Hulusi Bülent Zeyneloğlu - Bülent Traş

Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu, mitokondri naklinin başarılı olması durumunda, 48 yaşında bir kadının bile çok rahat çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

Mitokondri nakli, özellikle ileri yaşlarda anne olmaya çalışan ya da başka bir nedenle enerjisi düşük yumurtaya sahip kadınlarda kullanılması planlanıyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tüp Bebek Ve İnfertilite Derneği#Bülent Traş#Hulusi Bülent Zeyneloğlu

BAKMADAN GEÇME!