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MİT’in faaliyet raporu yayınlandı

#MİT#Hakan Fidan#Siber Teknoloji
MİT’in faaliyet raporu yayınlandı

MİT Başkanı Hakan Fidan, dış istihbarat alanında etkinliğin artırıldığını, yabancı istihbarat servisleri ile karşılaştırıldığında, rakiplerden bir adım önde olunduğunu vurguladı.

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 16 sayfadan oluşan “2021 Yılı Faaliyet Raporu” yayımlandı. Raporda, MİT’e 2021 yılında 2 milyar 628 milyon lira ödenek ayrıldığı ancak bu rakamın aşıldığı belirtildi. MİT’in gizli ödenek dışında geçtiğimiz yıl yaptığı harcama 3 milyar 115 milyon lira oldu.

AŞIRI SAĞ HAREKETLER

MİT Başkanı Hakan Fidan, rapordaki sunuş yazısında özetle şunları kaydetti: “Hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketler 2021’de öne çıkmıştır. 2021 yılında dış istihbarat alanındaki etkinlik artırılmış, tehditler karşısında ‘hedef odaklı nokta operasyonlar’ yürütülmüştür.

BİR ADIM ÖNDE

Mevcut tehditlerin dışına çıkıp onları kuşatacak bir zihin ve idrak geliştirildiğinde rakiplerimizden bir adım öne geçmiş olduğumuz gerçeğiyle tehditler karşısında stratejik bir bakış geliştirerek devletimizin hazırlık düzeyini artırma metodolojisine önem vermekteyiz.”

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#MİT#Hakan Fidan#Siber Teknoloji

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