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MİT’e yol gösteren sözler... Atatürk’ten Gazzâli’ye

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#Mit#Kale#Müze
MİT’e yol gösteren sözler... Atatürk’ten Gazzâli’ye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önceki gün teşkilatın 97’nci kuruluş yılında, ‘Kale’ olarak adlandırılan Ankara’daki devasa yerleşkesinin kapılarını basın mensuplarına açtı. Etkinlikte, MİT’in tarihe ışık tutan Teşkilat Müzesi de basın mensuplarına gezdirildi.

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“Vatan, Gelenek ve Gelecek” temalı müzede; İz, Bellek, Yol, Göz, Hedef ve Gurur isimli 6 istasyon bulunuyor. Sergideki her istasyonda, MİT’in tarihsel derinliklerinden günümüze taşınan bilgi, belge ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılan cihazlar sergileniyor. Her bir istasyonun duvarında tarihi kişiliklerin, liderlerin, şair, yazar ve ünlü düşünürlerin özlü sözleri yer alıyor. Sergide ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var. İçinde tasavvuf, cesaret, hedef, vatanseverlik, mücadele ruhu, azim ve kararlılık barındıran o sözler şöyle:

İZ İSTASYONU

Cemil Meriç: “Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir.”

BELLEK İSTASYONU

Fatih Sultan Mehmet: “Tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir.”

YOL İSTASYONU

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî: “Sen yola çık, yol sana görünür.”

GÖZ İSTASYONU

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Mustafa Kemal Atatürk: “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnızca ufku görmesi kâfi değildir, muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazım.”

HEDEF İSTASYONU

Îmam-ı Gazzâlî: “Uzun mesafelere ulaşmak yakın mesafelere gitmekle mümkündür.”

GURUR İSTASYONU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Biz, ‘nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız’ şiarıyla Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizin boynunu bükük bırakmadık.”

 

 

 

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#Mit#Kale#Müze

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