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'MİT' yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller ortaya çıktı

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#Konya#Çocuk İstismarı#MİT
MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 11:18

Konya'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), okulunun müdürü Harun Avcu'nun, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayın ardından yeni deliller ortaya çıktı.

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Kentteki bir lisenin müdürü Harun Avcu, kasım ayı başında, son sınıfta eğitim gören G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OKUL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi. G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller ortaya çıktı
A.S.K.

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Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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KAMERA KAYITLARININ OLDUĞU DİSK BOZULMUŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin olayla ilgili soruşturmaları sürerken yeni delillere ulaşıldı. Tutuklanan okul müdürü Harun Avcu’nun öğrencisi G.A., Ahmet Mandal’ın dini nikahlarını kıydığı Özel Eğitim İş Uygulama Okulu güvenlik kameralarını incelemek isteyen polis ekipleri, görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğunu belirledi. Aynı okulunu giriş kapısını gören başka bir güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, okul müdürü Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., A.S.K.’nın eşi M.K.’nin okula giriş çıkış görüntülerini elde etti. G.A.’nın okul müdürü A.S.K.’nin odasında dini nikahının kıyıldığı gün ise, girişte başının açık, çıkarken başörtülü çıktığı kayıtlara geçirildi. Bunun üzerine ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, daha önce serbest bırakılan A.S.K., eşi M.K. ile A.A. hakkında tutuklama talebinde bulundu.

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MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller ortaya çıktı
Harun Avcu

OKULUN UYGULAMA SINIFINDA İSTİSMAR

Soruşturma kapsamında zaman zaman ifadesine başvurulan G.A.’nın okulda dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda 2 gece cinsel istismara uğradığını anlattı. G.A., "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, ‘okulda kalmamız gerekiyor’ diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. A.S.K., akşam okuldan ayrılırken bize ‘kapıyı içeriden kilitleyin, ben gelene kadar çıkmayın’ diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu" dediği öğrenildi.(DHA)

Liseli kıza, 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle, cinsel istismar iddiasıKonya'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü H.A.'nın derslerinde başarılı olduğu için 'Seni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı evli 1 çocuk babası Ahmet Mandal (35), günlerce istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan G.A., kendisini MİT'e alacağız diyerek kandırdıklarını, okul müdürü H.A.'nın başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin odasında Ahmet Mandal ile dini nikahlarını kıydığını, daha sonra Mandal'ın şiddet ve tehditle günlerce istismarda bulunduğunu öne sürdü. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri H.A. ile A.S.K.,'yı açığa alıp, soruşturma başlattı.
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