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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Uyuşturucu baronu yakalandı

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#Zafer Ramadan#MİT#Emniyet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 08:33

Mersin'de MİT ve emniyetin yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı.

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Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı ortak teknik ve fiziki çalışmasında, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan’ın kentte olduğu tespit edildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polisi ve dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan Ramadan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Uyuşturucu baronu yakalandı

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#Zafer Ramadan#MİT#Emniyet

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