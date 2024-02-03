×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: Santa Maria Kilisesi'ne saldırıyla ilgili 17 DEAŞ'lı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Santa Maria Kilisesi#DEAŞ#MIT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 10:35

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, MİT ve Emniyet tarafından İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalar neticesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti’ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının failleri ve söz konusu saldırı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

17 DEAŞ'LI YAKALANDI, ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda 17 kişi yakalandı, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözden Kaçmasın

Emniyet paylaştı: İşte kilise saldırganları
#SARIYER#SANTA MARİA KİLİSESİ
Emniyet paylaştı: İşte kilise saldırganlarıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Aralık 2023’te DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği’ne yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda şahsın yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Santa Maria Kilisesi#DEAŞ#MIT

BAKMADAN GEÇME!