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MİT Pentagon’dan daha ileri olmalı

#Erdoğan#Kılıçdaroğlu#Pentagon
MİT Pentagon’dan daha ileri olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de bir araya geldiği gençlerle yaptığı konuşmada, “Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbaratı, Pentagon’dan daha ileri olması lazım. Pentagon’dan daha güçlü olmamız lazım” ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi’nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli’nin galasında gençlerle bir araya geldi. Gözleri yaşlı bir şekilde belgeseli izlediğini söyleyen Erdoğan, “Müzeler fakiri bir ülke olmaktan çıkıyoruz, çıkacağız. Müzeler noktasında da dünyayla yarışıyoruz, yarışacağız” dedi. Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş’un, tıpkı Bigalı Mehmet Çavuş gibi mücadelesi, kahramanlığı, cesareti ve mütevazılığıyla Çanakkale Savaşı’nı ölümsüz kılan sembollerden biri olduğunu da ifade etti.

DAMARDAN GİRDİN

Erdoğan, Ceren Ercan isimli gencin, seçilme yaşı 18’e indirildiğinde muhalefetin “Gençlere ülke yönetimi mi teslim edilir” dediğini ancak şimdi gençlerden oy beklediğini söylemesi üzerine, “Ceren, öyle bir yere böyle vurdun ki hani Müslüm Baba’nın biliyorsun ‘damardan girmek’ gibi bir özelliği vardı, Ceren sen de tam damardan girdin. Bu millet Fatih’in torunları. Biz gençliğimize güveniyoruz. O zaman tabii ki bunu 18’e indirelim dedik. 30’dan 18’e çektik. Gençliği seven biziz. Gençliğin sevdalısı biziz çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir, bu gençlik bu milletin medarı iftiharıdır. Bunları biz sağa sola, affedersiniz ahlaksız bir yapıya kaptıramayız. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz” dedi.

DÜNYA TAKDİR EDİYOR

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İstihbarat örgütünün, dünyada en önemli örgüt olduğunu ifade eden Erdoğan, “Milli İstihbarat Teşkilatımızın örgütü mahalle arasındaydı. Şu anda biz, MİT’i öyle bir külliyeye kavuşturduk ki şu anda dünya geliyor, görüyor, gördüğü zaman da takdir ediyor. Ve tabii bütün donanımı da orada, her şeyiyle, bütün elektronik tesisatlarından tutunuz, çok güçlü bir istihbarat teşkilatına sahibiz. Şimdi çok akıllılar çıkıyor, diyorlar ki ‘Başınıza dert aldınız.’ Niye ‘Bu kadar elektronik cihazlar, şunlar bunlarla...’ Biz, bugün varız, görevimizi yaptık, eğer millet, bize ‘Artık sen bu kadar yaptın, hayırlı olsun’ diyorsa, eyvallah. Bizden sonra gelenler eğer burayı yıkacaklarsa yıksınlar, çalıştırmayacaklarsa çalıştırmasınlar. Pentagon ne ise benim ülkemin Milli İstihbaratı, Pentagon’dan daha ileri olması lazım. Pentagon’dan daha güçlü olmamız lazım. Şimdi milli savunma sisteminde düşünün...” diye konuştu.

DEVAM EDECEĞİZ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak teröristlere bulundukları yerleri mezar ettiklerini, Cudi’de, Bestler Dereler’de, Gabar’da nasıl bunu yaptılarsa yapmaya devam edeceklerini de söyledi.

DİYOR Kİ NASIL YAPTINIZ BUNU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün kendisinin de katıldığı törenle son tabliyesi konulan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili de şunları söyledi: “Bir zamanlar feribotların bozuk havada çalışamadığı Çanakkale’de bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Peki bu nasıl yapıldı? Bu parayı nereden buldunuz? Evet söyleyeyim. Burası 2 milyar 400 milyon Euro’ya çıkmış olan bir köprü. Ve yap-işlet-devret’le inşallah 12 yıl sonra bu köprü kime kalacak? Devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz. Diyor ki ‘Nasıl yaptınız bunu?’ İşte böyle yaptık. Türk firmalarıyla Kore işbirliğiyle yaptık. Birçok yatırımlarımızı böyle gerçekleştirdik. ‘Millet aç’ diyor. 5 bin kişi burada çalışıyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor buna bakıyor. İşte biz bu noktada ekonominin evelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.”

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KILIÇDAROĞLU'NA
HANİ DİYOR YA AMCANIZI DİNLEYİN

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu şöyle eleştirdi: “Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri tehdit ediyor, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa hepsini tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki Allah’ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak. Çanakkale’de muhteşem bir açılış töreni yaptık. Daha sonra gençlerle bir araya geldik. Troya’da. Gençlerle olan buluşmamız da çok çok güzel oldu. Ve bunu Çanakkale’de yaptık. Demek ki hani diyor ya ‘amcanızı dinleyin’. Bak amcanız size neler yapacak neler. Ya siz neler yaptınız?”

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#Erdoğan#Kılıçdaroğlu#Pentagon

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