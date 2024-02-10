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MİT operasyonu... PKK’nın suikastçısı yakalandı

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#MİT#PKK#YPG
MİT operasyonu... PKK’nın suikastçısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 07:00

MİT, Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik eylem hazırlığındaki PKK-YPG’li Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı.

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MİT, PKK-YPG’nin sözde istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer’in, Suriye’deki terörden arındırılmış bölgelerde TSK ve Suriye Milli Ordusu’na (SMO) yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye geçici hükümetine bağlı SMO güçleri, Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı. Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitildiği öğrenilen Ömer’in, 2022-2023 arasında Menbiç alanında terörden arındırılmış bölgelere birçok defa EYP sevkıyatı yaptığı belirlendi. 

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#MİT#PKK#YPG

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