MİT operasyonu... PKK’nın suikastçısı yakalandı

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MİT, PKK-YPG’nin sözde istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli Ahmed Al Hac Ömer’in, Suriye’deki terörden arındırılmış bölgelerde TSK ve Suriye Milli Ordusu’na (SMO) yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. MİT’in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye geçici hükümetine bağlı SMO güçleri, Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı. Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Örgüt tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitildiği öğrenilen Ömer’in, 2022-2023 arasında Menbiç alanında terörden arındırılmış bölgelere birçok defa EYP sevkıyatı yaptığı belirlendi.