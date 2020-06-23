MİT kumpası davasına gizlilik kararı

Fetullahçı Terör Örgütü 7 Şubat 2012’de, adliye ve polisteki üyeleri yoluyla MİT Başkanı Hakan Fidan ile bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırdı. Örgütün amacı MİT görevlilerini tutuklamak ve bu yolla hükümetteki isimlere suç atmaya çalışmaktı. Ancak kumpas Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle başlamadan sona erdi. Hükümete karşı bu operasyonda başarısız olan terör örgütü daha sonra da 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu.

MÜEBBET VE 53 YIL HAPİS

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu, 15’i firari 34 örgüt üyesine darbe teşebbüsü, terör örgütü kurma ve yönetme, casusluk ve sahtecilik suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşması dün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görüldü. MİT’i temsilen duruşmaya katılan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın avukatı duruşmaların kapalı yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

PANDEMİ VAR SAVUNMA HAZIRLAYAMADIK

Duruşmaya 6 tutuklu sanık salonda bulunarak, 5’i ise SEGBİS’le katıldı. Aralarında emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy ve Erol Demirhan’ın bulunduğu 7 sanık ise pandemi nedeniyle duruşmalara katılmak istemedikleri yönünde dilekçe gönderdi. Mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Eylül’e ertelendi.