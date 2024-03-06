MİT Başkanı Kalın ABD’de

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Kalın’ın gündeminde, Washington’da CIA Başkanı William Burns ile görüşme de bulunuyor. İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan Kalın, Beyaz Saray’da, Kongre’de ve Dışişleri’nde de temaslarda bulunacak. Edinilen bilgiye göre, Kalın’ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer alıyor. Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze’de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.