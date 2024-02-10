Mısır sahil bölgesini BAE’ye sattı

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Mısır ve Körfez medyasında çıkan haberlerin üzerine dün Mısır Serbest Bölgeler Yönetimi Genel Müdürü Hüssam Heiba, Ras El-Hekma bölgesini geliştirmek için BAE’den bir konsorsiyumun seçildiğini açıklayarak haberleri kısmen doğruladı. Mısırlı yetkili, BAE’nin bölgeye 22 milyar dolarlık yatırım yapacağını, Abu Dabi yönetiminin projenin finansmanından, geliştirilmesinden ve yönetilmesinden sorumlu olacağını ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’ye yakın Mısır gazetesi Youm Al Sabea da anlaşmanın Mısır İmar Bakanlığı ile BAE Maliye Bakanlığı arasında yürütüleceğini yazdı.

BABANIZIN MALI MI

Mısır kamuoyu ise iki ülke arasındaki anlaşmaya tepkili. Muhalif siyasetçilerin yanı sıra ünlü isimler de satışa karşı çıktığını açıkladı. Dünyaca ünlü Mısırlı sinema oyuncusu Amr Waked, sosyal medyada paylaştığı mesajında “Burayı satmanıza kim izin verdi, burası annenizin ya da babanızın özel mülkü mü?” diyerek tepkisini dile getirdi.