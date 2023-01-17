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Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek’e tutuklama kararı

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#Mısır Çarşısı#Dava#Pınar Selek
Mısır Çarşısı davasında Pınar Selek’e tutuklama kararı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

25 yıldır devam eden Mısır Çarşısı davasında, yurtdışında yaşayan sosyolog Pınar Selek hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkeme ‘kırmızı bülten’ çıkarılmasını da istedi.

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Mısır Çarşısı’nda 1998’de meydana gelen 7 kişinin ölümü 127 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan patlamaya ilişkin 25 yıldır devam eden davada, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca Haziran 2022’de sosyolog Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında bozma kararı verildi. Bozma kararının ardından dosya davanın görüleceği İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme heyeti, yurtdışında yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklama kararı verdi. Selek hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını da isteyen mahkeme heyeti, evrakların doğrudan Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti. Bozma kararı verilen Öztürk hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Selek ve Öztürk’ün ‘Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak’ suçundan yeniden yargılanmasına 31 Mart 2023’te başlanacak.

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5’İNCİ YARGILAMA

İSTANBUL 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Selek’e beraat kararı verdi. Yargıtay ağırlaştırılmış müebbet istedi. İkinci yargılamadaki beraat kararı da bozuldu. Üçüncü yargılamada ‘ağırlaştırılmış müebbet’ verildi. Karar usul yönünden bozuldu. Dördüncü yargılamada beraat çıktı, Yargıtay kararı yeniden bozdu.

 

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#Mısır Çarşısı#Dava#Pınar Selek

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