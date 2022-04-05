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Sakarya'da miras kavgası: Kardeşini, yengesini, yeğenini öldürdü

#Miras#Sakarya#Cinayet
Sakaryada miras kavgası: Kardeşini, yengesini, yeğenini öldürdü

Sakarya'da aralarında miras meselesi olduğu iddia edilen bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğeni olmak üzere 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olay esnasında ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğun balkonda kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.

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Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G., kardeşi Bedri, kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay G.'ye silahla kurşun yağdırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şüpheli kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı. Kaçan şüpheliyi yakalamak içinde çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında cenazeler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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#Miras#Sakarya#Cinayet

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