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Annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti

#İntihar#Cinayet#Katil

Aksaray’da Murat Kaplan (24), evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan (60) ve ağabeyi Selahattin Kaplan’ı (34) tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan, daha sonra köy mezarlığına gidip intihar etti.

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Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Murat Kaplan, evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından ağabeyi Selahattin Kaplan ve annesi Hatice Kaplan’a tüfekle ateş edip öldürdü.

Silah sesini duyan köylüler, eve geldiklerinde anne ve oğlu kanlar içinde buldu. Ardından Jandarma ve Sağlık Görevlilerine haber verildi. Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

'ZANLININ YERİNİ KÖYLÜLER SÖYLEDİ'

Jandarma'ya, köylüler saldırgan Murat Kaplan’ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi. Mezarlığa giden Jandarma, intihar eden Murat Kaplan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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'CİNAYET İŞLEYECEK BİR ADAM DEĞİLDİ'

Olayın ardından köye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kaplan ailesinin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

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Kaplan ailesinin komşusu Kerim Kurnaz, ”Murat, İstanbul’da inşaatlarda çalışıyordu. Köyde de kimseye zararı yoktu. Kendi halinde biriydi. Cinayet işleyecek bir adam değildi. Neden ağabeyi ve annesini öldürüp, intihar etti bizde bilmiyoruz." dedi.

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#İntihar#Cinayet#Katil

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