‘Mira okulda düştü’ iddiasına soruşturma... Kafatasında 8 kırık

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İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mira’nın kafatasında 8 kırık tespit edildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mira’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Mira Şahin’in ailesi ise kızlarının beyin kanaması geçirmesinden okulu sorumlu tutup, şikayetçi oldu.

‘3 SAAT AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR’

Mira Şahin’in anneannesi Miyase Karakaş (51), “Çocuk kusmuş, altına kaçırmış, bilinci kayıp. Öğretmenler başında, ‘Ambulansı çağıralım mı?’ diyorlar. Olayın üzerinden 3 saat geçmiş daha ambulans çağırmamışlar. Biz çağırdık ambulansı. Öğretmenlerin dediği, başını tahtaya vurmuş. Tahtaya vurmakla olacak bir şey değil. Bu resmen bir cinayet. Kafasını duvara mı vurdular, öğretmen mi darp mı etti; bilmiyoruz” dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Mira Şahin’in sınıf öğretmeni B.Ö. olayla ilgili ifade verirken, öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi. Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni B.Ö., konunun polis tarafından soruşturulduğunu belirterek, ailenin iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.