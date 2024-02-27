Mira, okulda beyin kanaması geçirmişti! Öğretmen, 'otur, iyileşirsin, geçer' demiş

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Keçiören ilçesindeki Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda 22 Şubat'ta meydana gelen olayda, 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin, okulda düşüp, başını sıraya çarptıktan sonra rahatsızlandı.

Şahin, çağırılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mira'nın kafatasında kırık tespit edildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyattan sonra Mira, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Sağlık durumu iyiye giden Mira, ilk ifadesini pedagog eşliğinde verdi. Mira'nın, arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken düşüp, başını sıraya çarptığını söylediği belirtildi. Mira Şahin’in ailesi ise olayda ihmal olduğu iddiasıyla okul yönetimi ve öğretmen hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'ÖĞRETMEN, OTUR İYİLEŞİRSİN DEMİŞ'

Hastane önünde avukatı ile birlikte açıklama yapan Mira'nın babası Çağrı Şahin, kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Dün ifadesi alındı. En başta söylediğimiz gibi ihmal var; Mira rahatsızlandığını öğretmene söylemiş.

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Öğretmen, 'otur Mira iyileşirsin, geçer' gibi bir terim kullanmış. Mira ile öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. Zamanla yarışmış, 2-3 saatlik bir kanama mevcutmuş buraya geldiğinde.



Büyük bir ameliyat geçirdi. İlk uyandığında pide istedi. Onu da bir iki lokma olsa da yiyebildi; şu an yürütmeye çalışıyorlar. O aşamayı da tamamladıktan sonra servise çıkacağız. Öğretmenle dün görüştüğümüz zaman üzgün olduğunu dile getirdi. Bu dereceye geleceğini tahmin etmediğini söyledi.Ama bu tahminlerle olmuyor; tabii ki kimse bilemez bunu, hiçbirimiz doktor değiliz; ama dışarıda düşen bir vatandaşı görsek insanı görevimizi yaparız, ilk yardımımızı yaparız. Bu çocuk kafatasında kırık ve beyin kanaması ile 3 ders geçirmiş. Bu bizi üzüyor" dedi.

'ORTADA AÇIK BİR İHMAL VAR'

Avukat Hilal Çelik de Mira'nın dün ifade verdiğini söyleyerek, "Mira, okulda arkadaşlarıyla oynarken ayağının takıldığını ve düşerek sıraya çarptığını beyan etti. Ancak yine Mira'nın ifadelerinde gördüğümüz, başını çarptığını öğretmenine bildirmesine rağmen öğretmenin zamanında müdahale etmediği, aileyi haberdar etmediği ve birkaç ders geçtikten sonra yani Mira bilincini yitirdikten sonra okul idaresinin aileye haber verdiği yönünde. Haliyle ortada açık bir ihmal var. Bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali söz konusu. Bu noktada da biz bu durumdan dolayı ihmali olan okul idarecilerinin ve öğretmenlerin yargılanması için şikayetçi olduk.

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Süreci de takip edeceğiz. Şu anda öğretmenle ilgili disiplin soruşturması devam ediyor; ama neticesi hakkında bize bir bilgi verilmedi. Aslında Mira başını çarptıktan sonra yoğun bir baş ağrısı yaşadığı için doğrudan öğretmenle diyalog kurmamış. Arkadaşları bu durumu öğretmene iletmişler. Öğretmen basit bir kontrol yapmış; iyileşeceğini, geçeceğini söylemiş ve derse devam etmiş" diye konuştu.

'İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPMIŞ'

Mira'nın olaydan sonra en az 2 ders geçirdiğinin söyleyen Avukat Çelik, "Mira bu süre içerisinde hiçbir şekilde derse aktif olarak katılmamış; sıranın üzerinde yatarak geçirmiş bütün ders saatlerini. Öğretmenin ifadesini henüz göremedik, nasıl bir ifade verdiğini şu an bilemiyoruz. Sosyal medyada özellikle bilgi kirliliği var. Öğretmenin çocuğun kafasına buz koyduğu, müdahale ettiği yönünde ama böyle bir müdahale de hiç olmamış. Mira'nın arkadaşları Mira'ya ilk müdahaleyi yapmışlar. Çocuklar buz aramış; bulamayınca kantinden bir şişe soğuk su almışlar ve Mira'nın başının ağrısını geçirmeye çalışmışlar. İlk müdahale bile kendi arkadaşları tarafından yapılmış. İki dersin bu şekilde geçtiğini, üçüncü derste zaten artık kendisi de tamamen konuşamaz hale geldiği için öğretmenin elinin ayağının dolandığını ve sınıftan dışarı çıkarak okul müdürünü sınıfa getirdiğini söylüyor.

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Okul müdürü ve müdür yardımcısı sınıfta çocuğun durumunu gördükten sonra derhal aileye haber verilmiş. Mira şöyle söylüyor; 'Her şeyi duyabiliyordum ama konuşamıyordum. Gözlerim de birazcık açıktı, birazcık kapalıydı.' Mira aslında olayları duyabiliyor, teyzesinin okula gelip ambulansa teyzesinin haber verdiğini söylüyor. Mira açıkça; 'kovalama oynarken ayağım takıldı, kafamı sıraya çarptım. Herhangi bir arkadaşım beni itmedi' şeklinde beyanda bulundu" ifadelerini kullandı. (DHA)