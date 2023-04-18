Minicik bir umuda tutundular

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Çocuk istiyorlardı ancak bebeğin de HIV pozitif olmasından korktukları için endişeliydiler. 2 HIV pozitif bireyin, virüs taşımayan bir bebek sahibi olduğunu öğrendiklerinde bu umuda tutunan çift, yola koyuldu. 1 ay önce dünyaya gelen mucize bebek HIV negatif çıktı. Anne Ayşe, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Maalesef devlet hastanelerinde kadın doğum doktorları HIV ile ilgili bilgilendirme yapmıyor. Üstüne bir de saat 10.00’daki randevuma beni almayıp tüm hastaları muayene ettikten sonra saat 16.00’da almaları... ‘Sen HIV pozitifsin, senden sonra oda temizlenmeli’ diyen kadın doğum doktorlarına kadar bir sürü olaya maruz kaldık.Pozitif-İz Derneği’ni gördüm. Onların yönlendirmesi ve Prof. Dr. Mehmet Serdar Kütük yardımlarıyla bebeğimi gayet sağlıklı bir şekilde, normal doğum ile dünyaya getirdim.”

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‘HER ŞEYE DEĞER’

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Aydın Altuntaş, “HIV’ın babadan bebeğe geçmesi söz konusu değil. Ancak anne adayı düzenli tedavi aldığında bebeğine HIV bulaşma olasılığı yüzde 1’in altında. Şu an bebeğimiz gayet sağlıklı” dedi.

Pozitif-iz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bora, dünya genelinde 38.4 milyon insanın HIV ile yaşadığını söyledi.