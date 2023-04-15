Minibüs, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü

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​Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Bursa-İzmir karayolu Gölkıyı mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametine giden Şafak Kıran'ın kullandığı 26 AB 233 plakalı kapalı kasa minibüs, seyir halindeyken, benzinlikten kontrolsüz şekilde yola çıkan Yunus Çayır yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü Şafak Kıran ile yanında bulunan Reşit Timaçin araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Kıran ile Timaçin'i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kıran'ın ile Timaçin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri,

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TIR sürücüsü Çayır'ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.