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Minibüs kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Minibüs#Bitlis#Kaza
Minibüs kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 10:57

Bitlis'te minibüsün kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada Süleyman Lale (25) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı üzerindeki Bitlis Eren Üniversitesi önünde meydana geldi. Tatvan’dan Bitlis'e giden Sefa Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 34 GJ 7167 plakalı minibüs, üniversite önünde kaldırımda yürüyen Süleyman Lale ile Gülay Aygül'e ardından da aynı yerde içinde bilet satıcısı Kerim Kök'ün bulunduğu bilet satış noktasına çarptı. Kazada, Lale, Aygül ve Kök yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Lale hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

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#Minibüs#Bitlis#Kaza

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