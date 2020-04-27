Mine Kırıkkanat’a ‘mafya avukatı’ tepkisi

GAZETECİ Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet gazetesinde “Hayaller baro başkanlığı gerçekler mafya avukatlığı” başlığı ile dün yayınlanan köşe yazısında Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ve sanıkların avukatlarına değinerek, “... Adnancılar türü bir suç örgütünü savunanlara ‘mafyaya avukatlık yapıyor’ denir. Av. Uğur Poyraz gibi hem mafyanın avukatı hem de kanal kanal TV gezip devlet, hukuk, ahlak nutukları atan sosyal demokrasi havarisi olunmaz. Prof. Dr. Ümit Kocasakal gibi hem mafyanın avukatı hem ulusalcı hem Kemalist hukukçu da olunmaz. Kısacası hem mafya avukatı hem erdemli hukukçu olunmaz! Olmaya kalkmak en hafif tanımıyla hadsizliktir...” yorumuna yer verdi. Kırıkkanat köşesinin bir bölümünü sosyal medya hesabından da paylaştı.

‘AVUKATLIK MESLEĞİNE HAKARET’

Mine Kırıkkanat’ın, Adnan Oktar suç örgütü davası sanıklarından biri hakkında bilimsel görüş sunduğu ve davada avukatlık yaptığı iddialarına ilişkin Prof. Dr. Ümit Kocasakal şunları söyledi: “(Adnan Oktar davasında yargılanan bir avukatla ilgili) Verdiğim bir hukuki görüşle ilgili, avukatlık hukuku ile ilgili, bir avukata getirilen görüş yasağı ile ilgili... Benim doğrudan bir vekaletim yok. Bir öğrencim müdafilik yapıyor. Onun yetki belgesiyle onun yanında ona yardımcı oluyorum. Yetki belgesi ile bazı duruşmalara girdim. Bunun bir önemi yok. Kişisel bir husumeti ve kötü niyeti açığa vuruyor. En hafif tanımıyla hadsizlik. Hanımefendinin bu yapı ile kişisel sorunları var. Mafya doktoru olur mu? Bir hekim her hastayı tedavi eder. Mafya avukatlığı da olmaz. Avukat hiç kimseyle özdeşleşmez, herkesin bir savunma hakkı vardır. Mafya avukatlığı bu ifade başlı başına çirkin bir ifade, kötü niyet var. Olayın benim Kemalistliğimle, ulusalcılığımla ne ilgisi var? Kimseye mesleki faaliyetimle ilgili hesap vermek durumunda değilim. Bir avukat mesleki faaliyetlerini yerine getirir. Mesleği anlamında mafya avukatlığı böyle söylenemez. Hanımefendi kendisi de yargılanırken bir avukat bulundurmuyor mu? Tam bir çarpıtma itibarsızlaştırma girişimi, kötü niyetli, ahlaki değil. Bu avukatlık mesleğine karşı büyük bir saldırı ve hakarettir.”

Avukat Uğur Poyraz ise köşe yazısıyla ilgili “Tekzip edeceğim. Yazdıkları hilaf-i hakikattır (gerçeğe aykırı). Konuya ilişkin yazılı açıklama yapacağım” diye konuştu.